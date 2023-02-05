2023’ün ilk desteği 17.340.000 TL 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023’ün ilk sinema desteklerini açıkladı. Bakanlık, 18’i yerli film gösterim projesi olmak üzere 32 yapıma toplam 17.340.000 TL destek verdi.

Desteklenen İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projeleri

• Döngü… 1.150.000 TL

• Geride Kalanlar… 1.150.000 TL

• Gündüz Apollon Gece… 1.150.000 TL

• Kutuplar… 1.150.000 TL

• Lenz… 1.150.000 TL

• Veha… 1.150.000 TL

TOPLAM… 6.900.000 TL

Desteklenen Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Projeleri

• Elisa… 1.600.000 TL

• Gerçek Bir Kadın… 1.600.000 TL

• Hatırladığım Ağaçlar… 1.600.000 TL

• Kara Şimşek… 1.500.000 TL

TOPLAM… 6.300.000 TL

Desteklenen Çekim Sonrası Projeleri

• 8X8… 400.000 TL

TOPLAM… 400.000 TL

Desteklenen Ortak Yapım Projeleri

• 2M2… 500.000 TL

• Guria… 350.000 TL

• Man In A Blue Sweater... 900.000 TL

TOPLAM… 1.750.000 TL

18 Yerli Film Gösterim Projesi… 1.990.000 TL