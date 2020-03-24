"ŞÜKRET"

Uslu çifti, paylaşımına şu notu düştü:

Sağlığın ve sevdiklerin için şükret... Yan yana olduğun anların değerini bil ve evde kal. Başkalarının sevdikleri için, başka canlar için evde kal ki bugünleri atlatalım...

Ne kadar duyarlı olup, sorumluluğumuzu bilirsek o kadar çabuk kavuşacağız güneşli günlere...