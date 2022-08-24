2016 yılında dünyaevine giren Mustafa-Sinem Uslu çifti, 2019'da ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.
KAN BAĞIŞI İSTEDİ
Uslu ile birlikteliğini sürdüren oyuncu, önceki gün bir süredir tedavi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı istedi. Öztürk ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Sinem Uslu, haberi Instagram'dan duyurdu.
"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"
"Dualarınızı eksik etmeyin." şeklinde konuşan Uslu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…
Kimler kan verebilir; Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar... Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne yapabiliyoruz.
Takipçileri ise, "Geçmiş olsun." mesajları ile Sinem Uslu ile annesine destek verdi.
"TANIŞTIKTAN 5 GÜN SONRA EVLENDİK"
Öte yandan Sinem Uslu, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Eşi ile evliliğinden söz eden Uslu, "Tanıştıktan 5 gün sonra ‘Evlenelim’ dedik. Bizi Onur Büyüktopçu tanıştırdı. Mustafa ile film yapacakmış, beni de çağırdı. ‘Sen de gel, güzel olur. Belki film yaparız falan...' dedi." şeklinde konuştu.
"ONUN SÖZÜNE ÇOK GÜVENİRİM"
Sinem Uslu, sözlerine, "Sonra 'Ayla’nın fikir aşamasında çektikleri bir teaser vardı, onu gösterdi. Çok duygulandım, ağladım. Mustafa benimle de çok konuşmuyor ama ben bir etkileşim hissediyorum, inanılmaz bir şekilde... Öyle olunca da ben kendimi biraz geri çektim, Mustafa’ya bakmamaya başladım. Oradan çıktık, Onur, ‘Sizin aranızda bir şey olabilir mi?’ dedi. Mustafa’da en çok etkilendiğim şey tutkusu oldu. Onun sözüne çok güvenirim." ifadeleriyle devam etmişti.
Oyuncu, ayrıca, "Biz hep, 'Allah nasip ederse iki, üç sene gezelim. Ondan sonra da ikiz olsun. Ben bir kerede iki çocuğa birden sahip olayım. Zaten yaşım 34.' diyorduk. Ondan sonra 'Tüp bebek yapalım' dedik." açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: Instagram
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