Trafik kazası geçiren oyuncudan açıklama

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'Mucize Doktor' ve 'Kadın' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de tanınan Sinem Ünsal (28), Demet Akbağ’ın 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçirmişti. Gebze yolunda Ünsal'ın seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmişti ve araç bariyerlere çarpmıştı.

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Ünsal’ın vücudunda yara ve morluklar oluşmuştu. Oyuncunun, tedavisinin ardından evine geçtiği öğrenilmişti.

"KAZA BOYUTUNA KIYASLA ÇOK İYİYİZ"

Sinem Ünsal, yaşananların ardından konuyla alakalı açıklama yaptı. Takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Ünsal, "Merhaba... Evet, çıkan haberler doğru. Turne dönüşü Gemlik'te bir trafik kazası geçirdik. Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda... Hepinize ilginiz, sevginiz ve dualarınız için bin teşekkür..." dedi.

"KAPIYI ÜÇ DEFA KİLİTLERİM"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Takıntılarla mücadele ettiği bir dönemi olduğunu belirten Sinem Ünsal, "Her zaman kullandığım bardak, aynı yerde durur. Yatağımı toplamadan evden dışarı çıkmam, kapıyı mutlaka üç defa kilitlerim." ifadelerini kullanmıştı.

Astroloji konusunda da hiçbir fikri olmadığını ve anlamadığını söyleyen oyuncu, şu şekilde konuşmuştu:

Kendimi ikizler burcu zannediyordum, geçtiğimiz aylarda astrolojiyle ilgili detaylı bir görüşmeye gittim. Orada yengeç burcu olduğumu öğrendim. Astroloji ile ilgim ve bilgim bu kadarmış.