"AKIŞINA BIRAKIYORUM"

Elbette canım istediğinde çıkamıyor olmak bazen böyle can sıkıyor gibi görünüyor. Çünkü bizim elimizde değil ya hani bu, ben karar vermiyorum ya, bu birazcık insanı zorluyor ama onun dışında mümkün mertebe akışına bırakıyorum.