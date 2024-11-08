Sinem Kobal: Kenan beni çok destekledi

"KENAN BENİ ÇOK DESTEKLEDİ"

Yaklaşık 7 yıl aradan sonra oyunculuğa dönen oyuncu, bu süreçte zorlanıp zorlanmadığı ile ilgili sorulara; "Kenan beni çok destekledi. Ben ekran önünde büyüdüğüm için zorlanmadım ve zaten çok özlemiştim. İşiniz bu olunca hiç ara vermemişsiniz gibi geliyor" ifadelerini kullandı.