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        Haberler Magazin Sinem Kobal: Kenan beni çok destekledi - Magazin haberleri

        Sinem Kobal: Kenan beni çok destekledi

        Yaklaşık 7 yıl sonra oyunculuğa dönen Sinem Kobal, bu süreçte eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisini desteklediğini söyledi. Kobal; "Tabii ki Kenan beni çok destekledi. Ben ekran önünde büyüdüğüm için zorlanmadım ve zaten çok özlemiştim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 08:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:26
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinem Kobal, Etiler'deki bir güzellik salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. Kobal, gazetecilerin "Geçmiş olsun. Bir işlem mi gördünüz?" sorusuna "Hayır, cilt bakımından çıktım. Çok iyiyim, her şey yolunda" yanıtını verdi.

        • 2

          Yakında izleyicilerle buluşacak olan sinema filmi için heyecanlı olduğunu söyleyen Sinem Kobal; "Çekimler çok güzel, çok keyifli geçti. Çok mutluyuz" dedi.

        • 3

          "KENAN BENİ ÇOK DESTEKLEDİ"

          Yaklaşık 7 yıl aradan sonra oyunculuğa dönen oyuncu, bu süreçte zorlanıp zorlanmadığı ile ilgili sorulara; "Kenan beni çok destekledi. Ben ekran önünde büyüdüğüm için zorlanmadım ve zaten çok özlemiştim. İşiniz bu olunca hiç ara vermemişsiniz gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ESTETİK YAPTIRMADIM"

          Geçtiğimi günlerde sosyal medyadan yayımladığı fotoğrafla dikkat çeken ve estetik yaptırdığı iddia edilen Sinem Kobal, konuyla ilgili; "Sadece saçımı toplayıp paylaştığım bir fotoğraftı. Estetik yaptırmadım" dedi.

        • 5

          "KENAN EKRANLARI ÇOK ÖZLEDİ"

          Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili ise "Kenan ekranları çok özledi. Değerlendirmelere devam ediyor, inşallah en kısa zamanda çok güzel bir projeyle geri dönecek" ifadelerini kullandıktan sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.

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