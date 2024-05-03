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        Haberler Magazin Sinem Kobal ile kızı Lalin İmirzalıoğlu'nun spor keyfi - Magazin haberleri

        Sinem Kobal ile kızı Lalin'in spor keyfi

        Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile birlikte spor yaptı. Kobal, kızıyla çektirdiği eğlenceli fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:48
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          2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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          Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu birlikteliği süren Sinem Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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          Yeni bir fotoğraf yayımlayan Sinem Kobal, bu kez objektif karşısına büyük kızı Lalin ile geçti.

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          ANNE - KIZ SPORDA

          Sinem Kobal, 4 yaşındaki kızı Lalin ile spor yaparken çektirdiği fotoğrafı yayımladı. Anne - kızın spor pozu sosyal medyada ilgi gördü.

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