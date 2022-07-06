"LALİN KARDEŞİYLE TANIŞTI"

Kenan İmirzalıoğlu ise, "Çok teşekkürler. Annemizi bekletmeyelim. Leyla 3 kilodan fazla. 48 santimetre boyunda. Doğumda anne ile beraberdim tabii ki. Lalin kardeşiyle tanıştı. Pazartesi anne evde olmayınca bir şeyler olduğunu anladı. Hissediyor çocuklar. İlk aşamada fena gitmedi. Annesi ona en başından beri anlatıyor. İzah ediyor. Bir kardeşin olacak, gelecek falan diye. Kaynaşacaklar tabii. Kardeşlik çok önemli. Bu sefer bana benzettiler. İkimiz de Leyla ismini çok seviyorduk." ifadelerini kullanmıştı.