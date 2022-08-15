Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren ve Lalin'in ardından Leyla adlı kızını da kucağına alarak ikinci kez annelik yaşayan oyuncu Sinem Kobal, 35 yaşına bastı. Nuray Kobal, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.