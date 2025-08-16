Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sinem Kobal'a 38'inci yaş kutlaması: Hem harbi hem Barbie - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'a 38'inci yaş kutlaması: Hem harbi hem Barbie

        Kenan İmirzalıoğlu, 38'inci yaşına giren eşi Sinem Kobal'a üzerine; "İyi ki doğdun Sinem" ve "Hem harbi hem Barbie" yazısı yazan iki doğum günü pastası üfletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 12:53 Güncelleme: 16.08.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hem harbi hem Barbie"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 38'inci yaşına girdi. Doğum gününü eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte kutlayan Kobal, geceye ait fotoğrafları paylaştı.

        Sinem Kobal'ın doğum gününe özel straplez uzun bir elbise giydiği, kombinini de parmak arası terlikleri ve boynuna taktığı deniz kabuklu bir kolyeyle tamamladı.

        Fotoğraflarda Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi için iki tane pasta yaptırdığı görüldü.

        Kenan İmirzalıoğlu, pastaların üzerinde "İyi ki doğdun Sinem" ve "Hem harbi hem Barbie" yazdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sinem kobal

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Habertürk Anasayfa