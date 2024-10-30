Sinem Çalhanoğlu'dan eşi Hakan Çalhanoğlu'na duygu dolu destek

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlendi.

Sinem Gündoğdu; "Seninle çok genç yaşta tanıştığımızda birçok hayalin vardı. Yıllar geçti ve bu hayallerinin hepsinin birer birer gerçekleştiğini görmek beni inanılmaz gururlandırıyor. Seninle bu yolda yürümek ve sana destek olmak ise tarif edilemez bir duygu. Hayallerin, hayallerimiz oldu. Peşinden koşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram