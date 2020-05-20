Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın (3) - ANKARA

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Alınan bilgiye göre, Malıköy Mahallesi'nde medikal malzeme üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.İtfaiyenin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Yangın, fabrika deposunda hasara yol açtı.