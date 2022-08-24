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Sınav tarihleri belli oldu! MEB ile 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Sınav tarihleri belli oldu! MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı başvurularının 21 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında yapılmasının ardından, gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10, 11. sınıflar arasında düzenlenen sınavın ne zaman, hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. İşte İOKBS Bursluluk sınav takvimi...

24.08.2022 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bursluluk sınavı başvurularının 13 Mayıs'ta sona ermesinin ardından sınav gününü beklemeye başlayan öğrenciler, sınav tarihinin yaklaşmasının ardından, sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanacağı bildirildi. Peki MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlenecek.

  • BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

  • Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

    Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

  • BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

    Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

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