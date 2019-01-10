Sınav stresini ortadan kaldırmanın yolları!

Herhangi bir konuyu çok iyi çalıştığı halde o konuyla ilgili yapılan değerlendirmede kötü sonuç alan çocuklar için sınavın bir kabus olduğunu belirten Eğitim Uzmanı Elçin Tün, öğrencilerin bu stresi yenmeleri için yol gösterdi. Başarıyı ölçebilmek için kullanılan yazılı sınav ve testlerin çocuklarda derslerden, okuldan ve eğitimden kaçmasına sebep olacağını vurgulayan Tün, "İlkel dönemde herhangi bir hayati tehlikeye karşı geliştirdiğimiz kaçma ve kurtulma içgüdüsü modern çağda sorgulanıldığında ortaya çıkan aynı fizyolojik gerçeklere dayanır. Bunun sonucunda kişi en hızlı ve en kolay çözümü seçer. Ancak konu bilgiyi sınamak olduğunda stres tamamen başarısızlığı getirir” diye konuştu.

STRESİ YENMENİN YOLU TECRÜBE

Yapılan araştırmalarda Japonya’da sık tekrarlanan depremlerde bütün çocukların sakin kalarak deprem anında yapmaları gereken en doğru seçimleri yaptıklarının ortaya çıktığını söyleyen Tün şöyle devam etti: "Bu çocukların stresle baş etmesinin yöntemi sık tecrübe etmekten geçmektedir. Düzenli olarak ilköğretim çağından başlayarak her hafta yapılan acil durum tatbikatları gerçek deprem anında bu çocukların doğru kararlar verip sakin kalmalarını sağlamaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç sınavda öğrenciyi etkisi alacak stresi yenmenin tek yolunun sınava tecrübesini olabildiğince çok yaşamasıdır. Bu sebeple öğrenci düzenli olarak farklı fiziksel koşullarda sınava girmeli her sınavda farklı yöntemler kullanarak kendini denemeli ve geçtiği bu tecrübelerden yaptığı analizlerin sonuçlarını çıkarmalıdır. Böylece her sınav sonucunda eksiklerini tam olarak görebilecek farklı ve zor koşullarda sorularla nasıl baş edeceğini öğrenecek ve kendisi için en doğru stratejiyi kurabilecektir.”

Beynin kısa vadede yapılan sık tekrarları çok daha hızlı öğrendiğini hatırlatan Tün, "Bu sebeple herhangi bir konuyu tam anlamıyla çözebilmemiz için az zamanda çok kere yapmamız gerekir. Bu konuyu sınava uyarlarsak hiç aksatmadan her soru çözümünü dakikalarla sınırlayan ve her hafta gireceği sınavın bir örneğini deneyimleyen öğrenci elli ve daha üstü sayıda sınav tecrübesiyle stres sorununu çözecektir” diye konuştu.

Ayrıca yaptığı sınavları uzun bir süre sonrasında tekrarlayan öğrencinin geçirilen sürede eksiklerini ne kadar tamamlayabildiğini göreceğini dile getiren Tün, öğrencinin kendi öğretim sistemini keşfederek beyninin kontrolünü ele alacağını ifade etti.

“DERS ÇALIŞIRKEN BİR ŞEY YEMEYİN"

Evde ders çalışırken veya soru çözülürken bir şey yenilip içilmemesi konusunda uyarıda bulunan Tün şunları söyledi:

"Beynimiz eylemleri başka eylemlerle bağdaştırma eğilimi içindedir. Buda soru çözerken sınavdaki kurallara uygun fiziki ortamı sağlamakla gerçekleşir. Örneğin evde soru çözerken düzenli olarak yemek yiyen bir öğrenci sınavda bu fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyacak ve var olan yoksunluk karşısında strese girecektir. Eğer ki soru çözme eylemini yemek yeme eylemi ile bağdaştırmazsa sınavda da bu yoksunluğu çekmez. Bu yüzden sınava başarısı aslolarak insanı kendi beynini eğitmesi ve kontrol etmesiyle başlar. Sınavlara karşı olan bir nesil gerçekleri analiz etmekten kaçan bir nesildir. Bu yüzden yapacağımız en doğru şey sınavlara karşı muhalif olmak değil oyunu kurallara göre oynamaktır. Unutmayalım ki yapılan futbol maçlarında herhangi bir puanlama ve sıralama olmasaydı asla oyunun zevkine varamazdık.”