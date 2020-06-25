Mert Hakan'la her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, ikinci transferini de Sinan Gümüş'le yapıyor. Sarı-Lacivertliler, bonservisi Genoa’da olan yıldız oyuncuyla 750 bin euro yıllık ücrete söz kesti.

CANER'E 1 MİLYON EURO

Beşiktaş'la mukavelesi tamamlanacak olan Caner, eski kulübü Fenerbahçe'yle para konusunda da anlaştı. 31 yaşındaki sol bek, senelik 1 milyon euro garanti ücret ve imza parası alacak.