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Sinan Güleryüz: Bu benim için çok anlamlı bir konser

Oyuncu Özge Özder ile mutlu bir evlilik sürdüren müzisyen Sinan Güleryüz, önceki akşam SMA hastası Pera bebek için yardım konseri düzenledi. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Güleryüz, "Benim için çok anlamlı bir konser, Pera için verdiğim üçüncü konser bu. Benim asıl amacım diğer sanatçı arkadaşlarımızı da buna teşvik etmek" dedi

19.04.2022 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sinan Güleryüz: Bu benim için çok anlamlı bir konser
"Bu benim için çok anlamlı bir konser"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzisyen Sinan Güleryüz, SMA hastası Pera bebek için kolları sıvadı. Güleryüz, dün akşam Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezinde SMA hastası Pera için yardım konseri düzenledi. Bilet gelirinin Pera'nın hastalığı için kullanılacağı konserin biletleri, yaklaşık 2 bin 500 adet satıldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki sanatçı, "Benim için çok anlamlı bir konser, Pera için verdiğim üçüncü konser bu. Mayıs ayında da devam edecek. Benim asıl amacım diğer sanatçı arkadaşlarımızı da buna teşvik etmek." açıklamasını yaptı.

"KIZIMIZ İÇİN BAKICI KULLANMIYORUZ"

Eşi Özge Özder hakkında da konuşan Sinan Güleryüz, "Özge sette. Biz bakıcı kullanmıyoruz, kendimiz büyütmeye çalışıyoruz. Bu yüzde de çok yoğun bir tempo oluyor bizim için. Özge de boş durmuyor bu arada, Pera için sosyal medyada canlı yayınlar yapıyor, yardım kampanyaları düzenliyor." ifadelerini kullandı.

Kızı Eva Luna ile ilgili soruları da cevaplayan Güleryüz, "Net müzik seviyor, müzik aşığı kendisi. Müziği açınca hemen oynuyor, eşlik etmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

2018 YILINDA EVLENDİLER

Öte yandan müzisyen Sinan Güleryüz ve oyuncu Özge Özder, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kızları Eva Luna'yı geçtiğimiz yıl şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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