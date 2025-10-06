Habertürk
        Haberler Gündem Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi

        Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin ana dosyadan ayrılan 2 sanığın yargılandığı dava ile 8 sanığın yargılandığı kişisel verilerin temini davasının birleştirilmesine ilişkin iki mahkeme arasındaki uyuşmazlığı çözdü. Daire, davaların birleştirilmesine ve yargılamanın Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülmesine kesin olarak karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 00:23 Güncelleme: 06.10.2025 - 00:23
        Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi
        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

        8 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA

        Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun, 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan, komiser Talha Atalay’ın ise 'Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

        Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz’da görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme; davanın, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirme kararının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti.

        DOSYALAR ARASINDA HUKUKİ VE FİİLİ BAĞLANTI BULUNDU

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek karara bağladı. Mahkeme kararında, sanıklar hakkındaki suçlamaların niteliği, iddianamelerde olayların anlatılış biçimi ve suç tarihlerine göre iki mahkeme dosyası arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirtti. Daire, davaların birlikte yürütülmesinde zorunluluk olduğu kanaatine vararak, Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyası ile Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Ayrıca 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26 Haziran 2025 tarihli duruşmada birleştirmeye muvafakat verilmemesine ilişkin ara kararını kaldırarak, sanıklar hakkındaki yargılamanın 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyası üzerinden yürütülmesine hükmetti.

        Fotoğraf: DHA

