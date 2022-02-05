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Sinan Akçıl: Türkiye'ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz!

Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanma kararı aldı. Önceki gün konuyla alakalı konuşan ünlü şarkıcı, "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı

05.02.2022 - 08:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sinan Akçıl, önceki akşam DJ Doğuş Çabakçor ile birlikte Etiler'deki müzik stüdyosuna girerken objektiflere yansıdı.

    Kendisini görüntüleyen basın mensupları ile sohbet eden Akçıl, "Doğuş ile yeni bir proje hazırlığımız var. Azeri bir genç kızımız ile beraber bir şarkı seslendireceğiz. Onun için stüdyoya geldik." şeklinde konuştu.

  • "MUTLUYUM"

    Yeni albümü hakkında açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "İki projemiz de çok sevildi. Albüm çok iyi. 'Piyanist' de gayet güzel tepkiler alıyor. Başarıdan mutluyum. Bu sene bolca şarkı söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "ŞARKI VE ALBÜM TEKLİFİNDE BULUNUYORUM"

    Geçtiğimiz gün "Dilberay"ın galasında görüntülenen Sinan Akçıl, filmin başrol oyuncusu Büşra Pekin hakkında konuştu. Akçıl, "Filmi çok beğendim. Büşra Pekin'in sesi de çok güzeldi. Buradan ona da bir şarkı ve albüm teklifinde bulunuyorum." dedi.

  • "SEVGİLİLER GÜNÜ'NDEN ÖNCE BENDEN AYRILDILAR"

    '14 Şubat Sevgililer Günü'nde konser vereceğini ifade eden Sinan Akçıl, "Bu sene sahnede olacağım, iki senedir pandemiden dolayı çıkamamıştım. Zaten sevgililerim hep Sevgililer Günü'nden önce ayrıldılar benden.” diyerek, güldü.

  • "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR AYRILIK GÖRECEKSİNİZ!"

    Ayrıca ünlü isme, eşi Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma kararı almalarıyla ilgili sorular yöneltildi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  • "BOŞANMA RESMİLEŞTİ!"

    İkinci kez nikah masasına oturduğu Kıratlı ile tekrar ayrılık kararı alan Sinan Akçıl, "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur." açıklamasını yapmıştı.

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