Akçıl, Ceceli'nin "Pastayı mı daha çok beğendin yoksa kendini mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Pasta halim biraz kasıntıydı. Kesmeye kıyamadım. Bir uyudum, kalktığımda erimişti. Dolaba koymayı unutmuşlar. Kafayı bir ısırdım ama erimişti.