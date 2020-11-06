Anlamsız panik

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Etiler'de rutin trafik kontrolüne takıldı. Kameraları fark ettiği sırada kısa süreli panik yaşayan Akçıl, hemen maskesini taktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şarkıcı, arkadaşının alkol kontrolü bittikten sonra yoluna devam etti.