* Mustafa Sandal ve Gökhan Özen gibi isimler evlendikten sorna bir şeyler oldu sanki. Mustafa Sandal ile Tarkan hemen hemen aynıydı bir zamanlar.

* Tarkan, vatan millet bayrak meselelerine biraz daha girmeliydi.



* Hiç aldatmadım ama aldatıldım mı bilmiyorum.