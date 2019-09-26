Ünlü şarkıcı bugün 2. Sayfa programına, "Bazı büyük sevdalar hiç bir sözle anlatılmaz. Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için.Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım. "açıklamasını yaparak eski eşiyle barıştıklarını duyurdu.