Muhabirlerin "Gülşen'in 'Nirvana' adlı şarkısını nasıl buldunuz?" sorusuna ise Sinan Akçıl, "Biraz karışık geldi bana şarkı. Gülşen'i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. 'Olmamış' demek bana yakışmaz ama beğenmedim" yanıtını verdi.