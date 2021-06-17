"BU SEZONUN REKORUNU KIRMAK İSTİYORUM"



Bu dönemde sahneye çıkamadıkları için üzgün olduklarını ve konserleri çok özlediğini dile getiren Akçıl, "Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım ve bu sezonun konser rekorunu kırmak istiyorum" diyerek, rakiplerine de meydan okumuştu.