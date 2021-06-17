Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, ikinci kez Bodrum'a gitti. Geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Türkbükü'ndeki bir mekanın açılışına katılan Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"MAÇLAR SIRASINDA ÇALINACAK' DİYE KORKUYORUM"
Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığını belirten 39 yaşındaki şarkıcı, "Şu anda maçlar sırasında şarkılar çalınacak diye çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.
"FİT BİR VÜCUTLA DENİZE GİRECEĞİM"
Pandemi döneminde spor yapamadığı için formunu kaybettiğini söyleyen Sinan Akçıl, daha önce "En kısa sürede fazlalıklardan kurtulup, fit bir vücutla denize gireceğim" demişti.
"BU SEZONUN REKORUNU KIRMAK İSTİYORUM"
Bu dönemde sahneye çıkamadıkları için üzgün olduklarını ve konserleri çok özlediğini dile getiren Akçıl, "Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım ve bu sezonun konser rekorunu kırmak istiyorum" diyerek, rakiplerine de meydan okumuştu.
"SOYUNMAMA SEBEBİM MUSTAFA CECELİ'DİR" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Mustafa Ceceli'nin Bodrum'da yakalandığı görüntülerle ilgili konuşan Akçıl, "Neden denize girmedim zannediyorsunuz? Mustafa da spor yapıyor ama biz pandemide bıraktık. Benim bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir" sözleriyle yakın dostuna gönderme yapmıştı.
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