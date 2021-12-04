"HAMDİ BEY'E İŞİMİ VE KARARLARIMI ÇOK SORMAM"



Oyun sonrası, gazetecilerin "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusu üzerine, Selen Görgüzel, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım." yanıtını verdi.



Görgüzel, "Medeni bir yönetmen olan çok değerli eşimin sanata bakış açısı gayet destekleyici." ifadelerini kullandı.

HAMDİ ALKAN KONUŞMAK İSTMEDİ



Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi.



Konuşmak istemeyen Alkan, “Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim” dedi.