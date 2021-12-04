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Son dakika: Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya öpüşme amborgosu

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya: Öpüşme sahnesine 'evet'im yok

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bir tiyatro oyununda rol almaya hazırlanan eşi Burcu Kıratlı'nın öpüşme sahnesinde oynamasına sıcak bakmadığını söyleyerek, "O bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir ‘evet’im yok" ifadelerini kullandı

04.12.2021 - 09:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Sinan Akçıl, Türkiye Beyazay Derneği’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği gecede konser verdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden Akçıl, kendisiyle fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden uzaklaştırma cezası alan hayranıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Ünlü müzisyen, "Fotoğraf çektirmeyi seviyorum, hiç de rahatsız olmuyorum. Kimse karışmasın." dedi.

  • "BANA BÖYLE BİR ŞEYİ SORAMAZ"

    Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı’yla ilgili sorular üzerine, Kıratlı'nın yakında tiyatro sahnesine çıkacağını söyledi. Selen Görgüzel'in tiyatroda öpüşme sahnesi olduğunu, rol arkadaşı İrfan Kangı’nın onu öpmeden önce eşi Hamdi Alkan’dan izin aldığını hatırlatan muhabirler, Akçıl'a "Rol arkadaşı Burcu Hanım'la öpüşmek için sizden izin istese, verir misiniz?" diye sordu. Şarkıcı, "O bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir ‘evet’im yok" ifadelerini kullandı.

  • O SAHNEDE NELER OLMUŞTU?

    "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununun gala gösterimi geçtiğimiz ay gerçekleşti. 3 kişilik komedi oyununda İrgan Kangı, Orçun Kaptan ve Selen Görgüzel Alkan sahne aldı.

    Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini konu alan oyuna ilgi yoğundu. İrfan Kangı'nın "Ayhan" karakterine hayat verdiği oyunda Selen Görgüzel Alkan ise, "Ayhan"ın boşanmak üzere olduğu "Özlem" karakterini canlandırdı.

  • ÖPÜŞMEK İÇİN İZİN ALDI

    Oyunun ilerleyen dakikalarında ise bir öpüşme sahnesi gerçekleşti. Sahne öncesi Kangı, Hamdi Alkan'dan izin istedi.

  • "İLİŞKİMİZİ ETKİLEMESİN"

    İrfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen yönetmen Hamdi Alkan'a dönerek, "Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak." diyerek izlemeye gelenleri güldürdü.

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