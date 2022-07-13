"Bekarlığın sultanlık dönemindeyim"

İHA

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum'da dinleyicileriyle buluştu. Sahneye öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, "Her şey yolunda. Bu yıl ilk bekar happy hour ile karşınızda olacağım." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BEKARLIĞIN SULTANLIK DÖNEMİNDEYİM"

Geçtiğimiz mayıs ayında oyuncu Burcu Kıratlı ile 15 ay süren evliliğini sonlandıran 40 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin, "Sizce bekarlık sultanlık mı?" sorusunu "Bence bekarlık yerine göre sultanlıktır. Şu anda ben sultanlık dönemindeyim madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi?" şeklinde yanıtladı.

"AŞK HAYATIM NADASTA"

Ayrıca yaz döneminde konserlerinin yoğun bir koşturmaca içinde geçtiğini dile getiren Sinan Akçıl, "Evet konserlerimiz yoğun ama konserlerden çok sizinle köşe kapmaca, ters köşe göstermece oynuyoruz. Geçen ay yine bir kaç haber okudum, yanlış yerlere bakıyorsunuz. Küçükken sıcak soğuk oynardık şimdi sanki sizle de sıcak soğuk oynuyoruz. Bir yaklaşıyorsunuz tahminler sıcak oluyor ama şu an nadastayız, aşk hayatım nadasta yani ama bir süre sonra bu tarla sürülür." dedi.

"NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMADIM"

Öte yandan Sinan Akçıl'ın, geçtiğimiz günlerde üzerinde "İnsanlar ne düşünecek?" yazan bir mezar taşın önünde poz veren Aleyna Tilki'nin paylaşımına "?" koyması dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili konuşan Akçıl, "Valla onun ne yapmak istediğini anlamadım ben de yorumlara soru işareti koydum, sosyal medyada takipleşiyoruz. Bir de Aleyna komşum, komşumun erken ölmesini istemem, üzüldüm yani o yüzden soru işareti koydum sonra aradım yaşıyormuş." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜRSEM MEZAR TAŞIMA 'KOVALAMAYIN ARTIK' YAZDIRMAK İSTERİM"

Akçıl daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben ölürsem mezar taşıma 'Kovalamayın artık yeter!' yazdırmak isterim. Son olarak şunu da söylemeliyim; yakında yeni güzel projelerimiz olacak Ajda Pekkan ile ve Defne'yle (Samyeli) güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz.

Daha sonra sahneye çıkan Akçıl, kendisini dinlemeye gelen Melek Mosso'yu görünce meslektaşına "Bizi güzel şarkılarından mahrum etmezsin umarım." diyerek, şarkı söylemeye davet etti.

Akçıl'ı kırmayan Mosso, daha sonra meslektaşıyla birlikte İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını seslendirdi.