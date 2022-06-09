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Burcu Kıratlı: Aşk olmadan yaşayamam! - Günün Magazin Haberleri

Burcu Kıratlı: Aşk olmadan yaşayamam!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile 15 ay süren ikinci evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlandıran oyuncu Burcu Kıratlı, kalbini aşka kapatmadığını söyledi. Kıratlı, "Aşk benim hayatımın her yerinde; işimde, ailemde, arkadaşımda, köpeğimde... O duygu olmadan yaşayabilecek değilim" ifadelerini kullandı

09.06.2022 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Burcu Kıratlı, önceki gün yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıratlı, bir film projesi için yurt dışına çıkacağını açıkladı. 

    32 yaşındaki oyuncu, "Animasyon türü bir iş yapacağız. Küçük oyuncaklar dünyayı fethetmeye çalışıyor ve biz de onlara karşı savaşıyoruz. Biraz farklı olduğu ve animasyon çok hoşuma gittiği için severek kabul ettim. Herhalde ağustos gibi gideceğim. 4 hafta kalıp, eylül gibi döneceğim." diye konuştu.

  • "TERS IŞIK MAĞDURU OLMAM"

    Siyah dekolteli bir kıyafet giymeyi tercih eden Burcu Kıratlı, ayrıca gazetecilerin "Tatil beldelerinde bikinili yakalanmak gibi bir korkunuz var mı?" sorusuna ise "Ters ışık mağduru olmam diye düşünüyorum. O sanki insanların arkasına sığındığı bir bahane gibi... Ne isen osundur!" yanıtını verdi.

  • "AŞKA KAPILARIM AÇIK"

    Öte yandan geçtiğimiz ay şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci evliliğini sonlandıran Kıratlı, "Aşka kapılarınızı kapattınız mı?" şeklindeki soruyu "Asla! Bir aşk kadını olarak bunu asla söylemiyorum. Aşk benim hayatımın her yerinde; işimde, ailemde, arkadaşımda, köpeğimde... O duygu olmadan yaşayabilecek değilim." sözleriyle cevapladı.

  • "BİRAZ FAZLA CESURUZ"

    Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 15 ay süren süren evliliklerini Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak bitirmişti.

    Kıratlı, mahkeme sonrası "Bir şey söylemeyeceğim. Açıkçası şu an hissizim. Pek de bir şey söylemeye gerek yok. İki boşanma... Biraz fazla cesuruz." ifadelerini kullanmıştı.

  • "GÜZEL BİR HİKAYEYDİ"

    Akçıl ise "Zaten beş aydır ayrıydık. Evli gibi değildik. Prosedür gereği bunu yapmak gerekiyordu. Herkes için hayırlısı olsun. Yine bu kapıdan çıkmıştık. Ayrılık her zaman var. Çok özel skandallar falan yok. Hiçbir kırgınlık yok. Çok değerli bir insan. Güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor." demişti.

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