Simpsonlar bu sefer de Baltimore'daki köprü kazasını mı bildi?
Günümüzün en çok izlenen dizilerinden olan The Simpsons olay örgüsüyle olduğu kadar kehanetleriyle de sıkça sosyal medyada yer alıyor. Son olarak da dizinin ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nün gemi çarpması sonucu yıkıldığını önceden tahmin ettiği öne sürüldü. Peki bu iddia ne kadar doğru? 'Simpsonlar' bu sefer de Baltimore'daki köprü kazasını mı bildi?
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ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. Büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı.
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Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.
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Baltimore Köprüsü yıkıldıktan hemen sonra sosyal medyada Simpsonlar'ın bu trajik olayı öngördüğü iddia edildi.
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Peki The Simpsons dizisinde Baltimore Köprüsü'nün çöküşü tahmin edildi mi? İkonik animasyon komedisi Simpsonlar, bazı tarihi olayları gerçek hayatta gerçekleşmeden önce 'tahmin etmesiyle' biliniyor.
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Şimdi de internet kullanıcıları Simpsonlar'ın Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılışını önceden haber verdiğini öne sürüyor, buna dair paylaşımlarda bulunuyor.
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TikTok'ta paylaşılan videoların birinde baş karakter Homer, İskoçya'da çığlık atıyor. Ardından bir köprüye yer veriliyor.
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35. sezon, 8. bölümden olan bu bölümde gösterilen köprünün Francis Scott Key Köprüsü değil İskoçya'daki Forth Köprüsü olduğunu açıklandı.
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Diziden alınan bir başka videoda, kötü adam Scorpio politikacılara şantaj yaparak altınlarını almak amacıyla bir köprüyü havaya uçurmak için 'kıyamet günü cihazını' kullanıyor. 1996'da yayınlanan bölümdeki bir kesitte adamlardan biri ayağa fırlıyor "Aman Tanrım! 59. Cadde Köprüsü!" diye haykırıyor.
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Ancak, videoda bahsedilen 59. Cadde Köprüsü'yle, Baltimore'daki köprüye değil, New York'taki Queensboro Köprüsü'ne göz kırpılıyor.
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Bir başka dikkat çeken paylaşımda, Simpsonlar'ın haber sunucusu Kent Brockman Baltimore'daki köprüyle ilgili haber sunuyor. Ancak bu videoda çeşitli oynamalar mevcut. Kent Brockman'ın sesinin yapay zekayla düzenlendiği belirtiliyor. Video Simpsonlar'ın herhangi bir bölümünde yer almıyor.
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THE SIMPSONS DİZİSİ KAMALA HARRIS'İ BİLDİ Mİ?
2021 yılında ABD'de gerçekleşen seçimin ardından Kamala Harris ABD'nin ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı olmuştu.
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20 Ocak’ta gerçekleştirilen yemin töreniyle alakalı pek çok detay basına yansırken, ilginç bir benzerlik sosyal medyanın gündemine oturmüştu.
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Gelecekte yaşanan olayları tahmin etmesiyle ünlenen The Simpsons dizisindeki bir detay internet kullanıcılarının gözünden kaçmamıştı.
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Dizinin hayranları Kamala Harris'in yemin töreninde giydiği mor takım ile Simpsons’ın 2000 yılında yayınlanan ‘Bart to the Future’ bölümündeki Lisa karakterinin kıyafetini benzetmişti.
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İlgili bölümde Lisa Simpson, ABD'nin ilk kadın başkanı olarak kürsüye çıkıyor. Simpson kürsüde mor takım elbisesi, inci küpeleri ve kolyesiyle konuşma yapıyor.
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Kamala Harris'in de yemin töreninde Christopher John Rogers imzalı mor bir takım giymesi ve kıyafetini inci aksesuarlarla tamamlaması nedeniyle internet kullanıcıları benzerliğe dikkat çekiyor.
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Bu benzerlik nedeniyle ‘The Simpsons, geleceği tahmin mi etti’ sorusunu akıllara getirmişti.
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LÜBNAN PATLAMASINI BİLDİ Mİ?
Geçtiğimiz yıl, Lübnan’ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmişti. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
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İddialardan biri de popüler dizi The Simpsons'ın Beyrut'taki patlamayı önceden tahmin etmesi olmuştu. Ancak sosyal medyadaki görüntülerin tam olarak gerçeği yansıtmadığı ve The Simpsons dizisinde Beyrut patlamasının öngörülmediği ortaya çıkmıştı. Yayılan görüntülerin aralarında 9 yıl fark olan iki ayrı bölümün birleştirilmesiyle oluşturulduğu sonucuna ulaşılmıştı.
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Patlamanın meydana gelmesiyle ortaya atılan iddialarda dizinin baş karakteri Homer, havai fişek aldıktan sonra fitilini ocakta yakıyor ve büyük bir patlamaya sebep oluyordu.
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Patlama sırasında ise mantar şeklinde bir bulut gözüküyordu. Görüntülerde patlamanın hemen ardından ortaya çıkan mantar şeklindeki bulutun, Beyrut’taki patlamayla benzerlik taşıdığı öne sürülmüştü.
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Ancak videonun ilk kısmında Homer’ın havai fişek aldığı sahnenin 1996 yılında yayınlanan 7. sezon 25. bölüme ait olduğu ortaya çıkmıştı. Dizinin ilgili bölümünde 4. Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için yasa dışı bir marketten havai fişek temin eden Homer’ın yalnızca kendi evine zarar verdiği görülmüştü.
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Mantar bulutuna neden olan patlamanın ise 2004 yılında yayınlanan 16. sezon birinci bölüme ait olduğu gözlenmişti.
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Bölümde baş karakter Homer, çalıştığı nükleer santralde arkadaşı tarafından vurulunca diliyle 'çekirdek imha' butonuna basıp patlamayı tetiklemişti.
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TRUMP HAKKINDA DA İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ilk tur seçimlerini kazanmasının ardından, Twitter'da Trump hakkında pek çok iddia gündeme gelmişti.
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İddialardan biri de The Simpsons adlı çizgi filmin 2000 yılında yayınlandığı bir bölümü ile ilgiliydi. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre çizgi filmin ilgili bölümünde Donald Trump'ın 2015'te ABD başkanlığına aday olacağı öngörülmüştü. Ancak görselde kullanılan çizgi film kareleri, iddia edildiği gibi 2000 yılına ait değil, 7 Temmuz 2015'te Fox TV'de yayınlanan The Simpsons'ın Trumptastic Voyage isimli bir bölümünden alınmaydı.
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The Simpsons'ın başka bir bölümünde, 15 Nisan 2019'da Paris Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınının önceden tahmin edildiği iddia edilmişti. Ancak daha sonrasında 19. sezon 7. bölümdeki kareye photoshop uygulandığı ortaya çıkmıştı.
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Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün de The Simpsons'da önceden işlendiği öne sürülmüştü. Sosyal medyadan yayılan haberlerde 1993 yılında yayınlanan dizinin bir bölümünde 'Çin'den gelen virüslü paket'in salgına sebep olduğu ifade edilmişti.
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Haberlerde dizinin geçtiği yer olan Springfield isimli şehirde ölümler yaşandığı da belirtilmişti. Ancak Simpsons'taki virüsün geldiği yerin Çin değil Japonya olduğu ortaya çıkmıştı. Dizide de hastalık, 'Osaka flu' yani Osaka gribi olarak adlandırılmıştı.