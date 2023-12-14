Bilim insanları uyardı! Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu

Son günlerde dünya çapında en çok konuşulan konulardan biri 2024'te gerçekleşmesi muhtemel güneş fırtınaları.

Bilim insanları, nadir görülen güneş fırtınalarının "güçlü manyetik bozulmaları" tetikleyeceği, dünya genelinde elektrik ve internetin haftalarca kesilebileceği konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden da bir felaketin dijital cihazları sekteye uğratması ihtimaline karşı İngiliz vatandaşlarını mum ve pille çalışan radyo stoklamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

İNGİLTERE BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN PİLLE ÇALIŞAN RADYO ÇAĞRISI

Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.

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Diğer yandan, BBC'de yer alan habere göre Lancaster Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, gök olaylarının demiryolları ağının elektrik sistemlerini bozabileceğini ve sinyallerin kırmızıdan yeşile geçmesine neden olabileceğini buldu.

Araştırmacı Cameron Patterson, "nadir gerçekleşen" fırtınaların demiryolu endüstrisi tarafından "ciddiye alınması" gerektiğini söyledi. Ancak Network Rail, riskin "çok küçük" olduğunu düşündüğünü söyledi.