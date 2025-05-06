Simone Inzaghi'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü!

"HAKAN EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

İlk maçta alınan 3-3'lük beraberliğin ardından San Siro'da oynanacak rövanş öncesi Simone Inzaghi, Çalhanoğlu'nun takım için önemine dikkat çekerek, "Bu tür maçlarda oyuncuların sahadaki rolü daha da önemli hale geliyor. Eminim ki Hakan çok daha büyük bir rol üstlenecek. Sahaya taşıdığı enerji bizim için çok değerli. O, kadromuzun en önemli oyuncularından biri. Büyük bir maç çıkaracağına yürekten inanıyorum." dedi.