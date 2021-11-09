MAĞAZASINI BİLE AÇMADI

Laura May Gibbs, kendine ait giyim markasının resmi Instagram hesabında, aşı olmayan müşterilerin yasal olarak alışveriş yapmasına izin verilene kadar mağazasını yeniden açmayacağını duyurarak, manşetlere çıkmıştı.

Gibbs, paylaşımında farklı etnik kökenlere sahip üç modelin bir fotoğrafına yer vermiş ve mağazanın "herkes kabul edildiğinde yargılanma korkusu olmadan yeniden açılacağını" belirtmişti.

Ünlü isim, Covid-19 aşısı söz konusu olduğunda 'kapsayıcılığın' ve 'ayrımcılığa' karşı çıkmanın öneminden bahsetmişti.