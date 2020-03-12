"HOŞ GELDİN İMGE"

"Biz iki iken, dört olduk" diyen Fıstıkoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

Cennetten emanetimiz bir iken, iki oldu. Biz iki iken, dört olduk. Hoş geldin İmge...

Ziyaretimize gelen, arayıp tebrik eden, mesaj atan, çiçek gönderen tüm dostlarımıza, sevdiklerimize, dualarını, iyi dileklerini paylaşan herkese çok teşekkür ederiz.

Allah dileyen herkese bu sevinci nasip etsin. Yeryüzünün melekleri, bebekleri de korusun.