Simge'den yeni şarkı 'Söyleme'
Listelerde aynı anda birçok şarkısı üst sıralarda yer alan Simge hız kesmeden üretime devam ediyor. Söz ve müziği 'Aşkın Olayım'da da imzası olan Onurr'a ait 'Söyleme' ile müzik severlerle buluştu
- 1
Hem arka arkaya çıkardığı şarkılar ile hem de artık klasikleşen 'Mış Mış', 'Üzülmedin mi?', 'Yankı', 'Öpücem' gibi parçalarıyla dinlenme rekorları kıran Simge, yine yepyeni bir hit ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Müzikteki son trendleri takip eden ve adeta dinleyicilerin nabzını tutan Simge, bu kez 'Söyleme' ile hayranlarını peşinden sürükleyecek. 'Söyleme'nin söz ve müziği son yılların en büyük hiti 'Aşkın Olayım'da olduğu gibi Onurr'a ait. Düzenlemeyi ise Şener Engin yaptı.
- 2
'Söyleme'nin tanıtım fotoğraflarını ve klibini Simge ile birçok kez çalışan Seçkin Süngüç çekti. Hem şarkı hem de geçen yaz Çeşme'de çekilen klip dinleyiciyle buluştu. Simge, 5 ayrı şarkısı Söyleme, Bir Şehri Sevmek, Yakışıklı, Görmem Böylesini ve Harcandıkça ile Spotify Türkçe Pop Listesinde yer alıyor.