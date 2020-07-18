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İstanbul Sanayi Odasının (İSO) ‘Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.

2014 yılından beri Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Simfer 2018 yılında 350. sıradaydı. Simfer, yükselişini 2019 yılında da sürdürerek 314. Sıraya yükseldi.

Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu “Bugün, 1977’den beri yaptığımız yatırımların ve Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını yaşıyoruz. Her geçen gün istikrarla büyüyoruz. Çalışanlarımızın emeği ve tüketicilerimizin desteğiyle Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 314. olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bizimle birlikte tüm çalışanlarımızın…” dedi.

1977'de Türkiye'nin ilk entegre katı yakıt sobası üretimi ile faaliyete başlayan Simfer, 1997 yılında pişirici grubu ürünlerinin üretimine geçerek faaliyet alanını genişletmiş ve 2015 yılında soğutucu fabrikasını açarak 3 farklı üretim tesisi ile toplam 250.000 metrekare üretim alanına ulaştı.

Yıllık 6 milyon adet üretim kapasitesi olan ve 150'den fazla ülkeye ihracat yapan Simfer, 2 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor