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Derin dondurucular, mevsiminde taze ve ekonomik olan sebze, meyve, et ve balık ürünlerinin saklanarak mevsim dışında da tazeliğinde tüketilmesini sağlıyor.

Derin dondurucu üreticilerinden Simfer'den yapılan açıklamada, 8 Çekmeceli 8407 No-Frost derin dondurucuların gıda güvenliği açısından et, balık ve tavuk gibi birbirine temas etmemesi gereken gıdalar için özel olarak tasarlandığı kaydedildi.

Farklı büyüklüklere sahip şeffaf kapaklı opak çekmeceleri ve kırılmaz cam rafları ile farklı tip gıdaların birbirlerine temas etmeden saklanmasını mümkün kıldığı belirtilen derin dondurucunun, 308 litrelik iç hacminin bulunduğu ve dikey pozisyonda kullanıldığı belirtildi.

8 çekmeceli 8407 Simfer No-Frost derin dondurucularda soğutmayı ve dondurmayı aynı tuşla yapmaya olanak tanıyan çift fonksiyon özelliğinin bulunduğu belirtilirken, bu sayede aynı zamanda hızlı dondurma sağlayan elektronik termostat ile yiyeceklerin besin değerini koruduğu ve daha uzun süre taze kalmalarının sağlandığı da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, Simfer No-Frost dikey derin dondurucuların No-Frost özelliği sayesinde buzlanmaya karşı koruma sağladığı da açıklanıyor.

Yapılan açıklamada, SN-T İklim Sınıfı özelliği ile üretilen Simfer derin dondurucuların 10 derece ile 43 derece arasındaki dış ortam sıcaklıklarından etkilenmeden çalıştığı bildirildi.