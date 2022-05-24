Tanıtımı yapıldı

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Onur Aldoğan'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı, H. Hakan Eren'in yapımcısı olduğu 'Şimdi Yandık' adlı sinema filmi tanıtıldı.

Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı ve Murat Akkoyunlu'nun başrollerini paylaştığı filmin basın toplantısında Onur Aldoğan oyunculara teşekkür ederek “İnanılmaz bir iş oldu. Vodvil tarzı bir komedi yaptık bir tek müzik yoktu. Kalemimim bu denli iyi oyuncularla buluşması beni mutlu etti” dedi.

Film, aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayların karşılıklı ilişkiler üzerinden anlatıldığı ve komşu, mahalleli ve akla gelmeyecek birçok karakterin aynı gün içinde eve gelmesiyle tımarhaneye dönen evde yaşananları konu edindi.