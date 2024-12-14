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        Haberler Magazin Simay Barlas'tan, aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri

        Simay Barlas'tan, aşk dolu paylaşım

        Oyuncu Simay Barlas, basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile romantik bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:12
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        Aşk dolu paylaşım
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        Halit Özgür Sarı ile ilişkisini noktaladıktan sonra eski sevgilisi Soner Korkmaz’a yeniden şans veren Simay Barlas, sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulundu.

        Soner Korkmaz, sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında mavi kalp emojisiyle paylaştı. Barlas ise bu paylaşımı kendi sayfasında yayımlayarak aynı şekilde mavi kalp emojisiyle karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Simay Barlas
        #Soner Korkmaz

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