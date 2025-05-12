Şimal’den yürek burkan paylaşım: Çok yoruldum

Bir süre önce meme kanserini atlatan, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. 8 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Şimal, tedavi sürecine sosyal medya üzerinden sık sık bilgi vererek hayranlarını bilgilendirmişti.

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Geçtiğimiz hafta tekrar hastaneye kaldırılan Şimal, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Işın tedavisine başladığını belirten ünlü şarkıcı, yaşadığı fiziksel ve duygusal zorlukları paylaştı.

Şimal, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Işın tedavisinden çıktım şimdi. Hem belime hem de boynuma ışın alacağım. Cumartesi ve pazar hariç her gün sürecek. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben çok yoruldum. Allah'tan sadece kendime sabır diliyorum. Ne ağrısıyla baş edebiliyorum ne de psikolojisiyle. Çok yorucu."