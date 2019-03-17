Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre olay Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kaza iki kardeş, göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.