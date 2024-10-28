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        Haberler Gündem Çevre Silivri Belediyesi sayılarını artırıyor | Son dakika haberleri

        Silivri'de Mobil Atık Getirme Merkezleri 8 noktada hizmet vermeye başladı

        İstanbul'un Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Mobil Atık Getirme Merkezleri kurmaya başladı. Yıl sonuna kadar merkezlerin sayısının 27'ye çıkarılması hedefleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:22
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        Silivri'de 8 noktada hizmet vermeye başladı
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        İstanbul'un Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri kurmaya başladı.

        İHA'nın haberine göre, şu ana kadar Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Yeni Mahalle Dereboyu Caddesi ve Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde kurulan merkezlerle birlikte, ilçede toplamda 8 adet merkez hizmet vermeye başladı.

        Vatandaşlar, bu merkezlere kağıt-karton, metal, plastik, cam, tekstil, elektronik atık, bitkisel atık yağ ve atık pil olmak üzere 8 farklı türde atık bırakabiliyor.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçede daha geniş bir atık toplama ağı oluşturmak amacıyla Yeni Mahalle 125. Yıl Caddesi, Selimpaşa Mahallesi 202. Cadde ve Selimpaşa Mahallesi Lojmanlar Sokak olmak üzere 3 yeni noktada daha Mobil Atık Getirme Merkezi açılacağını duyurdu.

        Müdürlük, yıl sonuna kadar bu merkezlerin sayısını toplamda 27'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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