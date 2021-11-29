Uçurumda mahsur kalan 10 keçi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Gaffur ve Hatice Melekoğlu çiftinin 10 gün önce 10 keçisi kayboldu.

AA'nın haberine göre; çift, kendi imkanlarıyla çevreyi kontrol ettikleri sırada keçileri bir uçurumda gördü.

Hayvanların kurtarılması için AFAD ve AKUT ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, 200 metrelik uçurumda mahsur kalan keçileri kurtardı.