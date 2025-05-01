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        Haberler Gündem Güncel Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı

        İstanbul'un Şile ilçesinde restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 5 restorana sıçradı. Yangında 2 kişi ve 1 itfaiye eri hafif yaralandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası küle dönen 6 restoran kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 05:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 05:18
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        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı
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        İstanbul'un Şile ilçesi Üvezli Mahallesi'nde bulunan restoranda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YANGIN BİTİŞİKLETKİ RESTORANLARA DA SIÇRADI

        DHA'nın haberine göre; alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 5 restorana sıçradı. Alev alev yanan 6 restoranın gözlemeci olduğu öğrenilirken Şile, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'den gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

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        3 KİŞİ YARALANDI, YANAN RESTORANLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Yangın esnasında alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan 2 kişi ve 1 itfaiye eri hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Alev alev yanan 6 restoran, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        "BEN EVDEYDİM KOMŞULAR ARADI BİZİ GELDİK"

        Yangın çıkan restoran sahiplerinden Fuat Aytemiz, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun jandarmamız, itfaiyemiz hepsi buradalar gereği yapılıyor şu anda. Burası komple gözlemeci restoranı, gözleme işi yapıyoruz biz burada. Sanırım en alttaki dükkanda başlamış. Çalışan arkadaşlarımız var gece burada yatıyorlar. O fark etmiş Allahtan. Ben evdeydim, komşular aradılar bizi geldik" şeklinde konuştu.

        "CAN KAYBI YOK AMA MADDİ ZARAR ÇOK FAZLA"

        Bir diğer restoran sahibi Bedrettin Kaya, yangını görerek ihbarda bulunduğunu belirterek, “Yatmak üzereyken bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımızda dükkanların alevler içinde yandığını gördük. Jandarma geldi ve yardımcı oldu. İtfaiyeyi aradık, onlar da geldi. Allah'a şükür can kaybı yok ama maddi zarar çok fazla. İnsanlar burada mağdur oldu. Emekleri, malları, dükkanları yandı gitti. Farklı bir yangındı. Can kaybı olmaması sevindirici ama 4 dükkan tamamen yandı, 2 dükkan ise ağır hasar gördü" dedi.

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        #Şile
        #istanbul
        #haberler
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