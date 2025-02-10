Şilan Makal ile Şener Özbayraklı tatilde
Boşanacaklarına dair haberlerle gündeme gelen Şilan Makal ile Şener Özbayraklı'nın, evliliklerinde kriz olmadığı öğrenilirken çift, yurt dışında tatil yaptı
Oyuncu Şilan Makal, 2020’nin mayıs ayında o dönem Galatasaray’da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenmişti.
Çift, 2021'de oğulları Şener'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde boşanacaklarına dair haberlerle gündeme çiftin, evliliklerinde bir kriz olmadığı öğrenildi.
Karadağ'a giden ikiliden Şilan Makal, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Şilan Makal ile Şener Özbayraklı, Kotor'da aşk tazeledi.
Son olarak Başakşehir Futbol Kulübü'nde top koşturan 25 yaşındaki Şener Özbayraklı, şu an ise herhangi bir takımda oynamıyor.