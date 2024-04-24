Silahlı hırsıza linç girişimi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de film gibi bir soygun yaşandı. Kuyumcuya giren 3 kişilik çete altınlarla kaçarken esnaf müdahale etti. İki soyguncu arkadaşlarını bırakıp kaçtı. Esnafın saldırısına uğrayan adam linçten zor kurtuldu.
Giriş: 24.04.2024 - 21:21 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:21
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Küçükçekmece'de film gibi bir soygun yaşandı.
Kuyumcuya giren 3 kişilik çete altınlarla kaçarken esnaf müdahale etti.
İki soyguncu arkadaşlarını bırakıp kaçtı.
Esnafın saldırısına uğrayan adam linçten zor kurtuldu.
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