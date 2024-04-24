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        Haberler Gündem İstanbul Silahlı hırsıza linç girişimi! - Güncel haberler

        Silahlı hırsıza linç girişimi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de film gibi bir soygun yaşandı. Kuyumcuya giren 3 kişilik çete altınlarla kaçarken esnaf müdahale etti. İki soyguncu arkadaşlarını bırakıp kaçtı. Esnafın saldırısına uğrayan adam linçten zor kurtuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 21:21 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:21
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        Silahlı hırsıza linç girişimi!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Küçükçekmece'de film gibi bir soygun yaşandı.

        Kuyumcuya giren 3 kişilik çete altınlarla kaçarken esnaf müdahale etti.

        İki soyguncu arkadaşlarını bırakıp kaçtı.

        Esnafın saldırısına uğrayan adam linçten zor kurtuldu.

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