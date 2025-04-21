Silahla yaraladı, düşünce tekmeledi!
Olay, Denizli'de meydana geldi. Denizli'de borç tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Emekli polisin silahla vurup yaraladığı adam, döner bıçağı ile peşine düşüp onu yakaladı. Ama şiddet burada da noktalanmadı, sonrasında yaşananlar şaşkına çevirdi.
Giriş: 21.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:18
Olay, Denizli'de meydana geldi.
Denizli'de borç tartışması silahlı saldırıya dönüştü.
Emekli polisin silahla vurup yaraladığı adam, döner bıçağı ile peşine düşüp onu yakaladı.
Ama şiddet burada da noktalanmadı, sonrasında yaşananlar şaşkına çevirdi.
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