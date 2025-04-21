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        Haberler Gündem Silahla yaraladı, düşünce tekmeledi! - Güncel haberler

        Silahla yaraladı, düşünce tekmeledi!

        Olay, Denizli'de meydana geldi. Denizli'de borç tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Emekli polisin silahla vurup yaraladığı adam, döner bıçağı ile peşine düşüp onu yakaladı. Ama şiddet burada da noktalanmadı, sonrasında yaşananlar şaşkına çevirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:18
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        Silahla yaraladı, düşünce tekmeledi!
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        Olay, Denizli'de meydana geldi.

        Denizli'de borç tartışması silahlı saldırıya dönüştü.

        Emekli polisin silahla vurup yaraladığı adam, döner bıçağı ile peşine düşüp onu yakaladı.

        Ama şiddet burada da noktalanmadı, sonrasında yaşananlar şaşkına çevirdi.

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