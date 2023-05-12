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Mesire alanında silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'de, mesire alanında kanlar içinde bulunan kişinin silahla vurulduğu tespit edildi. Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı

Giriş: 12.05.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Silahla vurulmuş halde bulundu
İHA

Kocaeli'de, mesire alanında hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Yuvam Akarca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Şafak Uslu olduğu belirlendi.

Genç adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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