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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!

        İstanbul Avcılar'da eski eşi Haydar Duman tarafından öldürülen Damla Bakiler ve annesi Nazan Deniz Bakiler son yolculuğuna uğurlandı. Vahşette ise kan donduran detaylar ortaya çıktı. Buna göre caninin silahla güç kullanarak içeri girdiği ve cinayetleri işlediği öğrenildi. Öte yandan cenazeye olaydan yaralı olarak kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:57
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        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
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        Avcılar'da eski eşi tarafından öldürülen Damla Bakiler ve annesi Nazan Deniz Bakiler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye olaydan yaralı olarak kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de katıldı.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olay 26 Mart'ta meydana geldi. Bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi Şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.

        Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyük anne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken, Duman daha sonra bir yakınını arayarak 7 yaşındaki kızını evden almasını istedi.

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        Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi. Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Haydar Duman, aynı silahla intihar etti.

        SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR

        Olayda Selin Bakiler ve H.D. yaralanırken Damla Bakiler ve Nazan Deniz Bakiler hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Damla Bakiler ve annesi Nazan Deniz Bakiler bugün öğlen namazına müteakip Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde kılınan namazın ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Avcılar Müftüsü Mehmet Özcan'ın kıldırdığı cenaze namazına Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Namaza katılanlar arasında olaydan yaralı olarak kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de yer aldı. Damla Bakiler ve annesi Nazan Deniz Bakiler 'in cenazesi Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "NİŞAN SÜRECİ VARDI, KABULLENEMEMİŞ"

        Namaza katılan Damla Bakiler'in amcası Volkan Bakiler, "5 sene önce boşanmıştı. Yeniden nişanlanma sürecindeydi 10 gün sonra da nişanı vardı. Kabullenmeyip eve gitmiş. Kadir Gecesi bahanesiyle eve gidiyor. Kapıda beklerken silahla güç kullanıp içeri giriyor. Hem yeğenimi hem annesini sonrasında da cama çıkıp kalabalığı görünce kendisini öldürüyor. Bundan ibaret olay. Çocuk devlet kontrolünde şu anda 8 yaşında. Bu cenaze işleri bitince çocuk velayeti için başvurularımızı yapacağız. Uzaklaştırma kararı var ama önlemler yetersiz olduğundan bir işe yaramamış" dedi.

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        #Damla Bakiler
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