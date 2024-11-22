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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahını temizlerken Efe’yi vuran polis memuru tutuklandı | Son dakika haberleri

        Silahını temizlerken Efe’yi vuran polis memuru tutuklandı

        Aksaray'da, güvenlik kulübesinde temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu sokakta oynayan Efe C.D.'nin (8) bacağından vurularak yaralanmasına neden olan polis memuru G.Ö. (50) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:51
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        Efe'yi kazara vuran polis memuru tutuklandı
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        Aksaray'daki olay, 19 Kasım saat 18.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta meydana geldi. Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başındayken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oynayan Efe C.D.’nin sağ bacağına isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe C.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Efe C.D. taburcu olurken, gözaltına ve açığa alınan polis memuru G.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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