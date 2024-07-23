Silah çekti, silahla öldü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Zeytinburnu'nda çatışma yaşandı. Esnaf birbirine girdi. Kavga ettiği kişiye silahla ateş eden adam silahlı başka biri tarafından vurularak öldürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 23.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:37
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Zeytinburnu'nda çatışma yaşandı.
Esnaf birbirine girdi.
Kavga ettiği kişiye silahla ateş eden adam silahlı başka biri tarafından vurularak öldürüldü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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