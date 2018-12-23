Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan'ın silah arkadaşları, şehidin Bitlis'teki evinde, babası Maşallah Bozarslan'ı ziyaret etti. Ardından şehitliğine geçen askerler, Bozarslan'ın kabri başında şehit arkadaşları için dua etti.

"TEK İSTEĞİM, ZİYARET ETSİNLER"

AA'da yer alan habere göre ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Maşallah Bozarslan, tek isteğinin oğlunun arkadaşlarının kendilerini ziyaret etmesi olduğunu söyledi. Bozarslan, oğlunun kokusunu arkadaşlarından aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Allah sizleri kaza beladan muhafaza eylesin. Sizlerin acısını bizlere göstermesin. Muhammed bizim ailemizin 3'üncü şehidi. Daha önce kız kardeşimin kocası ve amcamın oğlu da şehadet şerbetini içtiler. Vatanımız sağ olsun, ezanımız dinmesin, bayrağımız dalgalansın, hepimiz şehit olmaya hazırız. Bugün buraya gelerek bizleri çok mutlu ettiniz. Allah sizlerden razı olsun."

"BİZLER DE SİZİN EMRİNİZDEYİZ"

Şehit Bozarslan'ın komutanı Yüzbaşı Ferdi Övünç ise her zaman şehit ailesinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Şehidimiz Muhammed bizleri cesaretlendiren çok cesur bir askerdi. Allah şehadetini kabul eylesin. Devletimizin kapısı her zaman sonuna kadar sizlere açıktır. Bizler de sizlerin emrindeyiz" dedi. Ziyarete, Tatvan Tugay Komutanlığı'na bağlı 35 askeri personel katıldı.